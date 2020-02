Wirecard – Statement zur FT

Liebe Leser, am Sonntag Abend in einem Artikel zu Wirecard hatten wir uns zur Meldung geäußert, dass der Prozess mit der FT “geplatzt” sei. Hier zu lesen. Einen Tag später wirkt es ein bisschen, als hätten wir die Pressemitteilung von Wirecard vorab gemeldet;-). Natürlich ein Scherz, aber WDI bestätigt, was wir gestern ausdrückten – das ist ein schwebendes Verfahren. Nicht mehr und nicht weniger. Solche Meldungen sind Unfug. Punkt. Kein Unfug sind unsere Spezials zu Wirecard und unsere Trading- und Anlageideen. Hierzu kam die Frage, wo diese zu lesen seien. Im Börsenbrief. Allen Fragenden und Gerne-Testenden bieten wir natürlich weiterhin die Möglichkeit, jederzeit zu kündigen. Wir wissen, das ist selten. Aber – wir stehen zu unserem Wort und knebeln doch niemanden. Warum sollten wir das tun, wenn wir qualitativ überzeugen wollen;-). Schönen Börsentag Euer TEAM FR