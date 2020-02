„Traue keiner Statistik, die Du nicht selbst gefälscht hast“, ist ein Zitat, welches in keinem Artikel oder Buch über Zahlenreihen fehlen darf. Es ist mal wieder eine neue Zählweise, nach der Patienten zwar mit Symptomen des Coronavirus, aber negativem Test-Ergebnis nicht mehr in der Statistik auftauchen, die die landesweiten Neuinfektionen in China am gestrigen Tag auf 349 schrumpfen ließ. Am Tag zuvor wurden noch 1.693 Menschen registriert, die sich mit dem Virus infiziert hatten.

In der Nacht noch reagierte der DAX auf den außerbörslichen Handelsplattformen darauf mit einem Freudensprung über 13.800 Punkte. Seitdem bröckelt der Markt wieder ab. Zu sehr klingt die neue Zählweise danach, als sei hier der Wunsch Vater des Gedankens – der Wunsch, das Thema Virus für die chinesische Volkswirtschaft endlich abhaken zu können. Ob sich der Wunsch in den kommenden Tagen erfüllen wird, man weiß es nicht. China lässt nach wie vor keine ausländischen Behörden und Helfer ins Land. Wir alle und damit auch die Anleger müssen dem glauben, was berichtet wird.

