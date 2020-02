Es könnte verfrüht gewesen sein, das Thema Coronavirus an der Börse abzuhaken. Gestern, eine halbe Stunde vor Handelsschluss in Frankfurt, reagierten die Anleger auf Medienberichte über eine dramatisch hohe Ansteckungsrate in einem Pekinger Krankenhaus, die die gesamte Hauptstadt in Aufruhr versetzen würde. Peking liegt nicht in der Hubei-Provinz und auch Südkorea tut es nicht, wo man mittlerweile begonnen hat, die Infektionszahlen zu zählen und heute Nacht offiziell 52 Ansteckungen mit dem gefährlichen Virus meldete.

So setzte der Deutsche Aktienindex zum Handelsstart seine Abwärtsbewegung zunächst einmal fort, konnte sich aber mit einem besser als erwarteten Einkaufsmanagerindex für Deutschland wieder fangen.

