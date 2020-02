Einen gebrauchten Tag erwischte die Aktie von Advanced Micro Devices am vergangenen Freitag (21.02.). In einem sich eintrübenden Marktumfeld ging der Wert mit einem deutlichen Minus ins Wochenende. Die aktuellen Entwicklungen über das Wochenende lassen zudem einen nervösen Handel zu Wochenstart erwarten.

Die Aktie des Chipherstellers litt am Freitag unter Gewinnmitnahmen. Vor dem Wochenende wollte der eine oder andere Marktakteur offenkundig noch einmal Kasse machen. Am Ende des Tages stand ein Minus von fast 7 Prozent. Damit hat sich die Aktie deutlich von der 60 US-Dollar-Marke entfernt. Mit dem Verlust der 55er Marke wurde bereits eine erste wichtige Unterstützung durchschlagen. Eine weitere Ausdehnung des angelaufenen Rücksetzers steht daher zu befürchten.

Im bullischen Idealfall gebietet das ehemalige Hoch aus dem Januar, das bei 52,8 US-Dollar markiert wurde, dem Treiben Einhalt. Sollte dem nicht so sein, stünde der Bereich 46 / 45 US-Dollar zur Disposition. Sollte es auch darunter gehen, so würde das Chartbild erhebliche Kratzer bekommen und die Lage müsste neu bewertet werden. Unter anderem wäre in diesem Fall auch der Aufwärtstrend (grün) passé.

Vieles dürfte nun von der „Stimmung“ abhängen, die sich an den Aktienmärkten nun durchsetzen wird. Bislang galten Rücksetzer in den Aktienindizes als Kaufgelegenheiten. Eine „Verkaufsstimmung“ wollte sich trotz diverser Belastungsfaktoren nicht einstellen. Korrekturen hatten bislang keine Chance, sich adäquat zu entwickeln. Ob dieses allerdings so bleiben wird, ist fraglich…