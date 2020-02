Der vegan-vegetarische Boom hat längst die Börse erreicht: Neben Beyond Meat gibt es noch weitere heiße Veggie-Aktien am Markt für Fleischersatzprodukte. Beate Sander (82), Millionärin durch Aktien, besser bekannt als „Börsen-Oma“, erklärt nun exklusiv gegenüber wallstreet:online warum Sie trotzdem keine Veggie-Aktien im Depot hat:

„Ich ernähre mich zwar weitgehend fleischfrei, bin aber kein Veganer, sondern eher Vegetarier mit gelegentlichem Fleischverzehr, aber Liebhaber von Fischgerichten. Meine Meinung: Jeder soll essen, was ihm schmeckt. Aber es ist höchst unverantwortlich, Säuglinge und Kleinkinder vegan zu ernähren und extrem verwerflich, sogar seinen Hund, der ein Fleischfresser ist, nur mit Veganer-Kost zu versorgen. Dies habe ich alles selbst beobachtet. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, etwas zu essen, was wie Fleisch schmecken soll, aber rein pflanzlich zubereitet wurde. Deshalb setze ich auch auf keine Veggie-Aktie. In mein Depot gehört nur, was mich vom Geschäftsmodell her überzeugt. Also zählen Wasserstoff- bzw. Brennstoffzellen-Aktien, Solarstrom-, Windkraft- und alle Aktien, die mit intakter Unternehmenskultur der Erderwärmung mit CO2-Ausstoß und dem Klimawandel den Kampf ansagen, zu meinen bevorzugten Anlagen.“