Kann die FMC-Aktie ihre Talfahrt stoppen, dann wird sich eine Investition in Discount-Calls bezahlt machen.

Am 20.2.20 erreichte die Fresenius Medical Care-Aktie (ISIN: DE0005785802) nach der Veröffentlichung guter Quartalszahlen, der Ankündigung, die Dividende anheben zu wollen und der Bestätigung des Ausblicks für das laufende Jahr bei 81,10 Euro ein Jahreshoch. In weiterer Folge konnte sich auch die FMC-Aktie dem Einbruch des Gesamtmarktes nicht entziehen. Im frühen Handel des 27.2.20 notierte die Aktie mit 71,34 Euro etwas mehr als mit einem Prozent im Vergleich zum Vortag im Minus. Erfüllen sich die in den vergangenen Tagen erstellten Expertenprognosen, im Zuge derer die FMC-Aktie wegen der vermutlich geringen Auswirkungen des Coronavirus auf die zukünftigen Unternehmensergebnisse mit Kurszielen von bis zu 90,80 Euro (J.P.Morgan Chase) zum Kauf empfohlen wird, dann könnte sich der Fall des Aktienkurses in nächster Zeit verlangsamen oder sogar beenden.

In diesem Fall könnte sich eine Investition in Discount-Calls bezahlt machen. Mit Discount-Calls auf die FMC-Aktie werden Anleger in den nächsten Wochen auch dann zu hohen Renditen gelangen, wenn die Aktie stagniert oder das aktuelle Niveau nicht behaupten kann.