Mit spannenden Entwicklungen konnte auch USD/JPY in den letzten Tagen aufwarten. Aber das ist ja eine Art Dauerzustand bei diesem Währungspaar…

Rückblick: In unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle vom 17.02. hieß es unter anderem „[…] Bei USD/JPY ist aktuell ein erbittertes Ringen um die dominierende Widerstandszone um 110,0 JPY zu beobachten. Bislang konnte der Japanische Yen die Vorstöße des Greenbacks abwehren. Ob dieses dauerhaft gelingen wird, bleibt offen. Aus charttechnischer Sicht liegt im Bereich von 108,0 / 108,5 JPY eine imposante Doppelbodenformation vor, die dem US-Dollar als Basis für die Bewegung in Richtung 110,0 JPY diente und in deren Folge noch einmal die 200-Tage-Linie erfolgreich bestätigt wurde. Aufgrund der Relevanz der Zone 108,0 / 108,5 JPY sollte diese nun nicht mehr unterschritten werden, um das aus Sicht des Dollars bullische Chartbild nicht doch noch zu gefährden. Die zentrale Aufgabe des Greenbacks besteht aus charttechnischer Sicht darin, die Zone 110,0 / 110,5 JPY auszuhebeln, um sich so weiteres Aufwärtspotential zu erobern. Die letzten Tage bzw. Wochen haben jedoch gezeigt, dass das kein einfaches Unterfangen ist. […] Die Aufgabenstellung für die nächsten Handelstage ist aus charttechnischer Sicht klar umrissen – der US-Dollar muss die 110,0 / 110,5 JPY überspringen und sollte Rücksetzer im besten Fall auf 109,0 JPY begrenzen. Sollte es hingegen noch einmal unter die 108,0 JPY gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen. Bei einem erfolgreichen Ausbruch über die Zone 110,0 / 110,5 JPY liegen die nächsten potentiellen Bewegungsziele bei 111,0 JPY oder gar 112,0 JPY.“.

In der Folgezeit konnte der US-Dollar zunächst den Deckel heben und wurde zum damaligen Zeitpunkt von einer Reihe starker US-Daten unterstützt. Zügig entwickelte das Kaufsignal Relevanz und Durchschlagskraft. Die 111,0 JPY wurden erreicht und überschritten. Gleiches gilt zumindest temporär für die 112,0 JPY. Dann begann allerdings die Stimmung und mit ihr der US-Dollar zu kippen. Der US-Dollar verpasste seine Chance, auf der Oberseite die entscheidende Weichenstellung zu vollziehen. Der Japanische Yen befreite sich aus dem Würgegriff des Greenbacks. Maßgeblichen Anteil daran dürfte die gestiegene Risikoaversion unter Investoren und die damit einhergehende Flucht in sicherere Häfen, zu denen der Yen bekanntlich zählt, gehabt haben.

Der Yen vereitelte mit der neuen Lage im Rücken die Ausdehnung der Bewegung über die 112 JPY hinweg. Dem Greenback ging die Puste aus. Die Rückzugsbewegung führte den US-Dollar erneut unter die 111,0 JPY. Aktuell steht die Zone 110,0 / 110,5 JPY zur Disposition. Sollten nun auch noch die 110,0 JPY unterschritten werden, wäre die jüngste Ausbruchsbewegung des US-Dollar womöglich in die Rubrik „Bullenfalle“ einzuordnen. Aus charttechnischer Sicht würde ein signifikanter Rutsch unter die 110,0 JPY sofort Druck auf die nächsten Unterstützungen bei 109,0 JPY sowie 108,5 JPY ausüben.

Frische Impulse sind durch die anstehenden US-Daten (Schwerpunkt heute und morgen) sowie durch die anstehenden japanischen Daten zu erwarten. In welche Richtung diese das Pendel ausschlagen lassen, bleibt abzuwarten. Aktuell hat der Yen offenkundig wieder Oberwasser gegen den US-Dollar.