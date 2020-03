Über 1.100 Punkte oder mehr als vier Prozent Plus im Dow Jones - da konnte der Deutsche Aktienindex zum Handelsstart nicht anders, als einer starken Wall Street ins Plus zu folgen. Auf den ersten Blick sieht also alles danach aus, als hätte sich die Lage in Sachen Coronavirus stark verbessert.

Aber weit gefehlt, in den neben China am stärksten betroffenen Ländern Südkorea und Italien steigen die Infektionszahlen weiter, in China selbst zieht die Ansteckungsrate sogar wieder an und Kalifornien ruft den Notstand aus. Immer mehr Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter ins Home Office, berichten von starken Einbußen oder melden gar wie im Falle einer britischen Regionalfluggesellschaft Insolvenz an.