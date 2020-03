Die Aktienmärkte heute wieder im Sinkflug nach der gestrigen Rally. Ironischerweise könnte diesmal der bullische Satz "diesmal ist alles anders" stimmen - aber im negativen Sinn. Denn wir sind mit einer biologischen Krise konfrontiert (ein italienischer Arzt spricht von "Krieg"), für die es in den letzten 100 Jahren keine Blaupause gibt. Ist der Spuk bald vorbei - oder werden in dieser Pandemie Millionen von Menschen sterben? Diese Unsicherheit ist Gift für die Aktienmärkte. Diese Aktienmärkte sind inzwischen wieder stark überverkauft, aber das heißt nicht zwingend, dass nun wie zuletzt eine impulsive Rally folgt, denn nach wie vor haben wir noch keinen echten "wash out" erlebt..

Das Video "Das ist wie Krieg!" sehen Sie hier..