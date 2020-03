× Artikel versenden

411 Aktien haben mit Up- and Down-Gaps von mindestens 2% eröffnet

Hier finden Sie eine Auflistung der Aktien mit dem Signal: Up- oder Down-Gaps von mindestens 2%. Signal Gap up Fair Value REIT-AG Akt hat heute Morgen mit einem Gap von 34,00 eröffnet. Boewe Systec hat heute Morgen mit einem Gap von 33,00 eröffnet. …





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.