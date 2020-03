Gold habe seinen Job in der Coronakrise gemacht und werde das auch in Zukunft tun, erklären die Experten von Sprott Asset Management. Sie rechnen in den kommenden drei Jahre mit einer „überdurchschnittlichen Performance des gelben Metalls in den kommenden drei Jahren.

Den Experten zufolge sind der Goldpreis und die Aktien der Edelmetallproduzenten zuletzt Opfer der Panikverkäufe an allen Finanzmärkten geworden. Doch der Ausverkauf der vergangenen Wochen sei dem sehr ähnlich, was in der globalen Finanzkrise 2008 geschehen sei – und was schlussendlich zu einer „massiven“ Goldpreisrallye führte. Dieses Trendmuster werde sich dieses Jahr wahrscheinlich wiederholen, so Sprott Asset Management.