Bis Oktober letzten Jahres hielt sich die Alphabet-Aktie zwischen den Kursmarken von 1.000 und 1.300 US-Dollar in einer groben Seitwärtsphase auf. Erst Ende 2019 erfuhr das Wertpapier weitere Kapitalzuflüsse und konnte infolgedessen auf 1.530 US-Dollar bis Mitte Februar zulegen. Dann kam das Corona-Virus und der unvermeidbare Crash. Binnen weniger Wochen stürzte Alphabet auf rund 1.000 US-Dollar ab und somit die Unterstützungszone aus den letzten Jahren. Starke asiatische Börsen und die Hoffnung auf eine Besserung im Kampf gegen das Corona-Virus treibt die Märkte am Dienstag sichtlich an, Alphabet dürfte hiervon auch profitieren, weshalb sich nun gewisse Handelsansätze auf der Oberseite ergeben.