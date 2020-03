Apple, Nvidia, CocaCola – Aktien so gut wie seit 1930 nicht mehr

Liebe Leser, wie war das mit antizyklischem Investieren? An schwachen Tagen sammeln, an starken Tagen taktisch short einziehen. Apple plus 8, McDonalds plus 15, Boeing plus 22, Royal Dutch plus 18 – was für ein Tag an den Börsen. Barrick Gold zog 11% mit, auch eine BP bringt 21 Prozent. 2000 Punkte im Dow Jones sind der beste Tag, auch prozentual, seit 1930. Irre oder? Und nun? Wie agiert man jetzt? Verzweifelt hinterherspringen, wer noch Cash hat? Warten? Absichern? Das diskutieren wir heute im Video. Viele fragen aber – was bietet eigentlich Feingold Research? Nun – wir geben mal copy paste unsere mail von Montag, 9.55 Uhr hier ein. Ihr könnt sie lesen. Wir empfahlen gestern bei 8.500: DAX Long und vor allem – norwegische Krone long. Begründet im Video. Ein Tag später – plus 85% für unsere Leser. Dazu auch die anderen Empfehlungen rauf. Wer also dabei sein möchte bei uns und uns gerne testet – übrigens gestern mit Wirecard long Empfehlung im Börsenbrief – der kann es hier tun. Jederzeit kann man auch wieder gehen, natürlich. Keiner muss bleiben;-) PS: Unter der Mail findet Ihr noch unsere Antwort von heute, 11.15 Uhr zu den Trades von gestern….