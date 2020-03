Der Dow Jones ist gestern an einem Tag so stark gestiegen wie seit fast 90 Jahren nicht mehr. Gerüchte über die Aufhebung von Strafzöllen für 90 Tage für alle US-Importe aus dem Ausland sowie die Hoffnung auf das nun vom Senat verabschiedete Konjunkturpaket der US-Regierung treiben die Kurse auch zum heutigen Handelsstart in Europa und damit auch den DAX weiter nach oben. Damit hat der Index seit seinem Tief vor vier Handelstagen bei knapp über 8.000 Punkten schon wieder fast 2.000 Zähler gut gemacht.

Leerverkäufer, also jene Profis, die auf fallende Kurse gesetzt haben, müssen ihre Positionen nun erst einmal zurückkaufen. Gleichzeitig schwimmen computergestützte Handelssysteme die Momentum-Welle mit nach oben. Aber die Börse befindet sich weiterhin in einem Bärenmarkt. Die derzeit laufende Eindeckungsrally ist als weniger stabil anzusehen als eine aus technischer Sicht saubere Bodenbildung. Solche Rallys erzeugen steile Trends, die durch den Zwang der Eindeckung ausgelöst werden, aber sie sind keine Käufe von neuen, überzeugten, langfristig orientierten Anlegern.