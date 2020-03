Zum Chart

Der Kurs von Intel konnte seit der Bodenbildung nach dem Corona-Ausverkauf wieder rund 27 % an Kursgewinn verbuchen. Allein die gestrige Sitzung brachte einen Zugewinn von über 8 %. Dieses Kursniveau wurde Anfang Dezember 2019 gehandelt, was den Aktionären aktuell nur 3 Monate an Performance gekostet hat. Vom all time high ist das Papier nur noch gute 19 % entfernt und dies vor dem Hintergrund der exzellenten Quartalszahlen von Ende Jänner 2020.

Das tiefste Tief der Bodenbildung am 16. März erfolgte bei der wichtigen Unterstützungszone rund um den Wert von 43,67 US-Dollar. Von dieser Marke aus reichte der Rebound bis an das 50% Retracement-Level bei 55,42 US-Dollar.

Chart technisch sollten wir den Boden am 16. März gesehen haben und der Kurs sollte bis auf das Retracement bei 61,63 US-Dollar steigen, wenn auch nicht in dieser Geschwindigkeit wie in den letzten Handelstagen.

Von dieser Entwicklung kann mit einem Call-Optionsschein profitiert werden.

Der ausgewählte Call-Optionsschein mit der WKN KA68XK weist eine durchschnittliche Implizite Volatilität von 35 % auf und spiegelt die Nervosität am Markt wieder. Nachdem der Bewertungstag am 17.12.2020 liegt, kann der Zeitwertverlust Theta (-0,0012 Euro/Tag) vernachlässigt werden.