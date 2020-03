Die Einigung über das billionenschwere Konjunkturpaket in den USA war Balsam für die US-Indizes. Nachdem bis dato sämtliche Maßnahmen (unter anderem der US-Notenbank) mehr oder weniger wirkungslos verpufften und keine nachhaltige Erholung initiieren konnten, vermochte es die Einigung über das Konjunkturpaket immerhin, den Märkten eine längere Atempause zu verschaffen.

Wie ernst die (wirtschaftliche) Lage in den USA ist, deutete sich bereits unter der Woche an, als am Donnerstag (26.03.) die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (ein wichtiger Indikator für den US-Arbeitsmarkt) veröffentlicht wurde.

Unter dem Eindruck der Entwicklungen hatte man zwar bereits im Vorfeld mit einer deutlichen Zunahme auf 1 Mio. Erstanträgen gerechnet, doch der tatsächlich vermeldete Wert von 3,28 Mio. Erstanträgen stellte diese Erwartungen deutlich in den Schatten. Am Freitag standen dann noch die eminent wichtigen Daten zur US-Verbraucherstimmung im Fokus. Der durch Reuters und der Uni Michigan veröffentlichte Index fiel deutlicher als im Vorfeld erwartet wurde und sorgte damit für weitere Ernüchterung.

Unter konjunkturellen Aspekten steht den US-Märkten eine wichtige Handelswoche ins Haus. Hier einige Highlights:

01.04.: ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe

03.04.: ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe

03.04.: US-Arbeitsmarktbericht März

Aus charttechnischer Sicht blieb der Druck auf den Index nach dem Verlust der beiden eminent wichtigen Unterstützungszonen 2.820 / 2.800 Punkte und 2.630 / 2.600 Punkte zunächst hoch. Immerhin gelang es ihm, den Bereich von 2.190 / 2.140 Punkten (u.a. Unterstützungszone aus dem Jahr 2016) erfolgreich zu verteidigen. Damit hat sich deren Relevanz weiterhin erhöht. Aus charttechnischer Sicht ist damit klar: Unter die Zone 2.190 / 2.140 Punkte darf es nicht mehr gehen, anderenfalls muss die Lage noch einmal neu überdacht werden.

Der Index entwickelte nach dem erfolgreichen Test und mit der sich abzeichnenden Einigung über das Konjunkturpaket ansprechendes Aufwärtsmomentum und attackierte bereits den Bereich 2.600 / 2.630 Punkte. Das war gut, aber eben nicht gut genug, denn diese Zone erwies sich zunächst noch als zu hohe Hürde. Der Index musste mit Blick auf das nahende Wochenende am Freitag jedoch wieder etwas abgeben.

Der vorliegende Chart zeigt sehr schön die hoffnungsvollen Ansätze einer V-Trendumkehr. Um an diesem Szenario weiter zu „stricken“, muss der Index nun aber liefern. Ein signifikanter Ausbruch über die Zone 2.600 / 2.630 Punkte könnte die Erholung weiter befeuern und den Weg in Richtung 2.800 Punkte freimachen. Im Idealfall klärt der Index das Chartbild zeitnah. Obacht ist in der aktuellen Situation allemal geboten: Scheitert der S&P 500 mit diesem Unterfangen, könnte es noch einmal zu einem Test der Zone 2.190 / 2.140 Punkte kommen. In diesem Fall würde eine zeitliche und ggf. aus preisliche Ausdehnung der Korrektur drohen.