Die Aktie des US-amerikanischen Goldproduzenten Newmont Corp. verzeichnete in den letzten Handelstagen und –wochen eine für sie eher ungewöhnlich hohe Volatilität. Die Kursausschläge nahmen ein beachtliches Ausmaß an, auch wenn man gleichzeitig konstatieren muss, dass es bei Newmont Corp. im Vergleich zu einem Großteil der Mitbewerber noch vergleichsweise „gesittet“ zuging.

Um dieses zu verdeutlichen, haben wir einmal den Kursverlauf von Newmont Corp. über die Entwicklung des Arca Gold Bugs Index (HUI) gelegt.

Kommen wir auf Newmont zurück. Das Unternehmen reagierte mittlerweile auf die Entwicklungen in der Corona-Krise und den daraus resultierenden Einschränkungen für den Betrieb der Minen. Newmont zog die Produktionsprognose für das Jahr 2020 zurück, gab aber gleichzeitig bekannt, sich für die Krise gerüstet zu sehen. In den letzten Jahren „gesundete“ das Unternehmen und verfügt mittlerweile über eine milliardenschwere Liquidität. Welche Auswirkungen die Krise letztendlich auf das Unternehmen und den Sektor am Ende haben wird, bleibt allerdings zum aktuellen Zeitpunkt noch offen.

Kommen wir auf die charttechnischen Aspekte zu sprechen. Ausgehend vom markanten Hoch bei 52,5 US-Dollar nahm die Korrektur ihren Verlauf. Wichtige Unterstützungen barsten und öffneten damit die Falltür auf der Unterseite. Vor allem der Verlust der 42,0 US-Dollar erwies sich diesbezüglich als Weichenstellung. Als die Aktie dann auch noch durch die eminent wichtige Unterstützung bei 36,0 US-Dollar rauschte, schien der Rutsch auf 30,0 US-Dollar unausweichlich zu sein. Doch bereits im Bereich von 33 US-Dollar drehte die Aktie wieder nach oben ab und jagte bis auf knapp 50,0 US-Dollar. Mittlerweile ist etwas Ruhe eingekehrt und die Aktie versucht sich an einer Stabilisierung im Bereich von 45,0 US-Dollar.

Unter fundamentalen Aspekten zählt der Wert aus unserer Sicht zu den stärksten innerhalb des Sektors. Nichtsdestotrotz sind die Risiken auf der Unterseite noch nicht gebannt. Ein erneuter Verlust der 42,0 US-Dollar könnte die Korrektur wieder reaktiveren und die 36,0 US-Dollar oder gar 33,0 US-Dollar auf den Plan rufen. Auf der Oberseite hat sich mit dem Bereich von 50,0 bis 52,5 US-Dollar ein veritabler Widerstandsbereich gebildet, der erst einmal geknackt werden muss…