Zweifelsfrei bekommen Krisen Börsenbetreibern gut, weil in diesem Zeitraum massive Anpassungen der Depots und unumgängliche Umschichtungen vorgenommen werden – das treibt naturgemäß die Umsätze. Doch ohne Schrammen ist auch die Deutsche Börse nicht davongekommen, der Wert der Aktie fiel von den diesjährigen Hochs um 158,90 Prozent auf 92,02 Euro zurück. Mitte März startete anschließend ein massive Konterbewegung an 125,00 Euro, heute schoss die Aktie direkt an ihren 50-Tage-Durchschnitt bei 131,65 Euro hoch. Doch genau dieses Niveau zusammen mit dem stärkeren EMA 200 bilden eine große Hürde, die nicht einfach überwunden werden dürfte. An dieser Stelle ist trotz des heutigen Kursgewinns jetzt höchste Aufmerksamkeit gefragt.

Nicht blenden lassen

So stark sich das Wertpapier der Deutschen Börse zum Handelsauftakt dieser Woche auch präsentiert, ist das Papier sogleich auf eine nicht unerhebliche Anzahl an Widerständen gestoßen. Diese bergen erhebliche Rückfallrisiken in den Bereich von 125,00 Euro. Sollte aber der EMA 200 bei 134,13 Euro nachhaltig und mindestens auf Wochenschlusskursbasis überwunden werden, könnte ein Rücklauf an den zuvor gebrochenen Aufwärtstrend um 144,00 Euro einsetzen. Für diesen Fall könnte zum Beispiel ein Long-Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB1Q5R gewinnbringend eingesetzt werden. Vorrangig wird jedoch ein Abpraller zurück auf 125,00 Euro für die kommenden Stunden favorisiert, darunter könnte es sogar noch einmal an das 61,8 % Fibo-Retracement bei 118,12 Euro weiter abwärts gehen. Anschließend würde sich dieser Bereich allerdings für einen erneuten Test der gleitenden Durchschnitte sowie Sprungbrett für noch höhere Notierungen anbieten.