Die ETF-Topseller im Krisenmonat März

Top-3 Gold-ETCs mit +3,69 Milliarden Euro Nettozuflüssen

Auch wenn sich Gold in den vergangenen Wochen nicht immer als optimaler Hedge erwiesen hat, verwundert es dennoch wenig, dass im historisch volatilen Kalendermonat März viele Investoren Zuflucht in der Krisenwährung gesucht haben. Entsprechend wird auch die März-Liste der 10 absatzstärksten ETF- und ETC-Strategien Europas von Gold-Investments angeführt: Mit Nettozuflüssen in Höhe von +1,56 Milliarden Euro konnte sich der Invesco Physical Gold ETC als absatzstärkstes Produkt auf Platz 1 durchsetzen. Im Windschatten folgt mit +1,36 Milliarden Euro das Konkurrenzprodukt iShares Physical Gold ETC auf Rang 2. Gemeinsam mit dem auf Platz 5 liegenden Amundi Physical Gold ETC (+0,77 Milliarden Euro) konnten die drei Gold-ETC-Topseller im März somit Investoren-Nettozuflüsse im Ausmaß von +3,69 Milliarden Euro generieren.

Auch Geldmarkt-ETFs zählten im März zu den Top-Sellern: Sowohl der Lyxor Euro Overnight Return ETF (Rang 6) als auch der iShares eb.rexx® Money Moneyt (DE) (Rang 9) konnten ihre Assets under Management dank hoher (taktischer) Investorennachfrage innerhalb eines Monats jeweils mehr als verdoppeln.