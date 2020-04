Mit einem neuen Open End-Zertifikat auf den Global-Hydrogen-Index können Anleger mit dem diversifizierten und systematischen Indexansatz transparent und einfach auf die gesamte Branche der Wasserstoff-Aktie setzen.

Brennstoffzelle oder Elektroautos? Die Diskussion um den Antrieb der Zukunft polarisiert nicht nur Automobilhersteller und Verbraucher, sondern auch die Anleger: Neben den Elektro-Flaggschiffen wie etwa Tesla konnten auch die Klassiker unter den Wasserstoffaktien wie etwa Ballard Power in 2019 stark zulegen. Für alle Anleger, die mittel- bis langfristig diversifiziert in die Branche investieren wollen, bietet die HypoVereinsbank unter der ISIN DE000HVB4H28 ein Open End-Indexzertifikat auf den Global Hydrogen Index (Net Return) (Euro) an.

Maximal 20 Wasserstoffaktien im Equal-Weight-Ansatz