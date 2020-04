Der US-Dollar wird von der Unsicherheit durch die Coronavirus-Krise gestützt.

16.04.2020 - In den vergangenen Jahren war die Entwicklung des US-Dollars in erster Linie durch Investoren getrieben, die Kredite in tiefverzinslichen Währungen aufnahmen, um das Geld in der wichtigsten Weltreservewährung anzulegen, die lange Zeit ein attraktives Zinsniveau bot. Mit diesen Carry Trades ließ sich leicht Geld verdienen.



Inzwischen wird der US-Dollar von der massiven Unsicherheit durch die Coronavirus-Krise gestützt. Weder die Zinssenkungen der US-Notenbank Fed, welche den Leitzins innerhalb kürzester Zeit faktisch auf null senkte, noch die massive Ausweitung der Anleihenkäufe, die mittlerweile fast das gesamte Spektrum des Kreditmarktes umfassen, konnten den US-Dollar nachhaltig schwächen.