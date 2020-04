FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich dank positiver Vorgaben aus den Vereinigten Staaten ein versöhnlicher Wochenabschluss ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden auf 10 619 Punkte und damit rund drei Prozent höher als am Donnerstag. Sollte der Dax dieses Plus im Xetra-Handel behaupten, würde er auf ein leichtes Wochenplus zusteuern. Zudem würde er sich in der achten Woche des Corona-Crashs weiter über der Marke von 10 000 Punkten stabilisieren. Nach wie vor sind sich die Experten nicht sicher, wohin die Reise am Aktienmarkt in der weiter schwelenden Corona-Pandemie geht.

Im jetzt seit acht Wochen anhaltenden Corona-Crash war der Dax bis Mitte März um bis zu knapp 40 Prozent auf 8255 Punkte abgesackt, konnte sich aber in den vergangenen Wochen kräftig erholen - aktuell beläuft sich das Krisenminus noch auf 24 Prozent. Viele Analysten halten dies aber für eine sogenannte Bärenmarkt-Rally, in der es in einer länger anhaltenden Talfahrt zwischendrin kräftig nach oben geht. Andere glauben aber, dass sich der Markt erst einmal auf diesem Niveau stabilisieren kann. Am Freitag stützten die Vorgaben aus den USA - dort legte das Coronavirus derzeit die Wirtschaft lahm und lässt die Zahl der Arbeitslosen in die Höhe schießen.