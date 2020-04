Die Aktie des Internethändlers mauserte sich in den letzten Wochen zu einem der Favoriten an den Börsen. Während andere Werte von ihren letzten Hochs trotz Erholung noch ein gutes Stück weit entfernt sind, hat Amazon den Deckel bereits heben können und ist auf ein neues Rekordhoch ausgebrochen. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung hat sich die Lage für die Aktie weiter aufgehellt…

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 27.03. mit dem Titel „Aktie mit starker Gegenbewegung“ hieß es zum Abschluss „[…] Der aktuelle Kursverlauf zeigt durchaus Ansätze einer V-Trendwendeformation. Doch in Stein gemeißelt ist hier noch gar nichts. Wichtige Etappenziele wurden zwar bereits erreicht, doch die eigentliche Bewährungsprobe steht der Aktie nun ins Haus. Der Widerstandsbereich um 1.980 / 2.000 US-Dollar muss übersprungen werden, um das Szenario einer V-Trendumkehr am Laufen zu halten. Auf der Unterseite sollte die Aufmerksamkeit der Zone um 1.800 / 1.820 US-Dollar inkl. der in diesem Bereich verlaufenden 200-Tage-Linie gelten. Darunter sollte es nicht gehen, anderenfalls ist eine Neubewertung der Lage erforderlich.“

Die zuletzt thematisierte V-Trendwendeformation hat in den letzten Tagen / Wochen weiter Form angenommen. Der Ausbruch über den relevanten Widerstandsbereich 1.980 / 2.000 US-Dollar entpuppte sich als „Dosenöffner“. Nachdem dann auch noch der knapp darüber liegende Widerstand bei 2.035 US-Dollar überwunden wurde, nahm die Erholung weiter Fahrt auf.

Mit der Doppeltopformation im Bereich von 2.185 US-Dollar wartete auf den Vorstoß schließlich die finale Bewährungsprobe. Diese Widerstandsmarke wurde förmlich pulverisiert. Die Aktie jagte zwischenzeitlich bis auf knapp 2.460 US-Dollar, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten.

Mit Blick auf das exponierte Kursniveau ist eine Ausdehnung dieser Gewinnmitnahmen nicht auszuschließen. Der Wert ist überkauft. Der Abstand zur 200-Tage-Linie wurde zuletzt kräftig ausgebaut. Aus charttechnischer Sicht wäre eine Konsolidierung, die sich oberhalb von 2.185 US-Dollar abspielt, kein Beinbruch. Nur darunter sollte es dann nicht gehen, anderenfalls wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich. Auf der Oberseite gilt es nun, Vorstöße über das bisherige Hoch hinausgehend zu lancieren.