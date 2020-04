(JK-Trading.com) – Der DAX zeigte sich in den Wochenschluss solide, vor dem Hintergrund des Euro-Gipfels und Wirtschaftszahlen hätte es auch bearishere Action geben können.

Neuer Blog-Artikel: Gold bald bei 10.000 USD? Was spricht dafür?

(JK-Trading.com) – Der DAX zeigte sich in den Wochenschluss solide, vor dem Hintergrund des Euro-Gipfels und Wirtschaftszahlen hätte es auch bearishere Action geben können.

Bereits am Donnerstagabend kristallisierte sich heraus, dass der Weg zu einem Coronavirus-Konjunkturpaket seitens der EU ein langer und steiniger zu werden scheint, was in Anbetracht des Ausblicks eines (konservativ geschätzten) Corona-induzierten Wirtschaftseinbruchs zwischen 5 – 10% des EU BIPs alles andere als positiv ist – weder für den DAX, noch für den Euro.