Mit einem kurzen Ausflug über 11.100 Punkte konnte der DAX noch einmal den positiven April untermauern. Doch nun beschreiten wir den Mai und damit womöglich einen neuen Impuls am Markt.

Die alte Börsenweisheit "Sell in may and go away" hat durchaus eine statistische Berechtigung. Wie wirkt sich dies auf den DAX-Start zur neuen Handelswoche aus?

Die vergangene Handelswoche stand völlig im Zeichen der Notenbanken. Bereits im Vorfeld glänzte der Aktienmarkt mit hohen Aufschlägen und entwickelte sich sehr positiv: