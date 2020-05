Zweifelhafte Top-Aktien: Finger weg von 100%+ Kursgewinn

Unter den Top-Aktien im April tummeln sich reihenweise Verlierer aus den Branchen Öl und Gas, Touristik und Freizeit, die im Börsencrash so richtig unter die Räder kamen. Nun haben sich schwer gebeutelten Aktien ein Stück weit erholt. Dabei vernebeln die hohen Kursgewinne von 65, 80, 100, 200+ Prozent leicht die Sicht. Doch anstatt zu bedauern, nicht dabei zu sein, solltest du dir klarmachen, dass eine Aktie, die zuvor um 50 Prozent gefallen ist, um 100 Prozent steigen muss, um zum Ausgangswert zurückzukehren. Und alle „Top-Aktien“ haben in den Vormonaten mehr als 50 Prozent verloren. Auf 3-Monats-Sicht sind alle 15 „Toip-Aktien“ noch immer im Minus. Davon 11 Aktien trotz Erholung mit über 40 Prozent. So hat die Top-Aktie Apache im April zwar um sage und schreibe über 225 Prozent zugelegt, ist auf 3-Monats-Sicht aber noch immer über 50 Prozent im Minus.

Im Artikel „So meisterst du den Börsencrash“ habe ich gezeigt, welche Branchen gut durch einen Börsencrash kommen und welche nicht. Zykliker haben es in einem Börsencrash als Folge wirtschaftlicher Verwerfungen besonders schwer. Wenn du dein Geld bevorzugt in Zykliker steckst, kannst du dir fast sicher sein, einen Großteil deiner Kursgewinne beim nächsten Börsensturm zu verlieren – Dividendenkürzungen inklusive. Und da es bei den meisten Top-Aktien um Zykliker handelt, sind diese für dich als Anleger, der von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren möchte, kaum interessant.

Unter den 15 Top-Aktien befinden sich allerdings auch einige Exoten. Aus der Reihe tanzt beispielsweise die PaySign Aktie. Der langfristige Kursverlauf des Bezahldienstleisters erinnert ein wenig an Wirecard, wo es nach einem rasanten Gipfelsturm ebenfalls wieder abwärts ging:

Ebenfalls analog zu Wirecard ziehen die Umsätze bei in diesem Fall sogar steigenden Margen weiter an, was in Folge für steigende Gewinne sorgt:

Allerdings ist das Unternehmen mit einem Umsatz von knapp 35 Millionen USD ein Zwerg und damit ebenfalls nur für Spekulanten interessant. Dass die Paysign Aktie überhaupt im Aktienfinder vertreten ist, hat sie einem Video von Mission Money zu verdanken, in dem die Aktie als potentieller Tenbagger vorgestellt wurde. Kommen wir nun zu den Verlierer-Aktien.