Wertpapiere des Socialmedia-Konzerns Facebook haben in den Monaten Februar und März ebenfalls Federn lassen müssen und sind von 224,20 US-Dollar auf die Supportzone von aus Anfang 2019 bei grob 137,00 US-Dollar zurückgefallen. Nur wenig später stellte sich aber recht schnell wieder eine Gegenbewegung ein, die sich zudem in einer V-Erholung präsentiert. Auch konnte ein jüngst aufgestellter Abwärtstrend aus diesem Jahr überwunden werden, weitere Gewinne in dem Wertpapier werden aus technischer Sicht hierdurch ermöglicht. Noch wurde das gesamte Aufwärtspotenzial aber nicht ausgeschöpft, spätestens an den aktuellen Jahreshochs wird sich der weitere mittelfristige Weg der Aktie erst noch zeigen müssen.