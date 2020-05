FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Donnerstag leicht nachgegeben. Damit setzte sich die jüngste Verlustserie fort. Die Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,0774 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0783 (Mittwoch: 1,0807) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9274 (0,9253) Euro.

Die Kursbewegung zwischen Euro und Dollar, dem weltweit meist gehandelten Währungspaar, hielt sich trotzdem in engen Grenzen. Extrem schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone konnten der Gemeinschaftswährung wenig anhaben, da sie den bereits befürchteten Einbruch wegen der Corona-Pandemie lediglich bestätigten. Die Industrieproduktion in Deutschland und Frankreich war im März abgesackt.