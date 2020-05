Vermögensverwalter über Edelmetalle: Gold und Silber stabilisieren Depots

Mit Gold und Silber haben Anleger in der Corona-Krise ein Polster im Portfolio, ist Michael Scholtis überzeugt. Hier sagt der Vorstand der Plutos Vermögensverwaltung, welche Wertentwicklung er in den kommenden Wochen bei Edelmetallen erwartet.Anfang 2020, vor Ausbruch der Corona-Krise, hatte der Goldpreis gerade die Marke von 1.700 US-Dollar erreicht, ein neues Fünf-Jahres-Hoch. Doch dem dramatischen Einbruch an den Aktienmärkten im Zuge der weltweiten Zuspitzung konnte auch er sich nicht entziehen.Der Goldpreis fiel im März um 15 Prozent auf 1.470 US-Dollar und machte seinem Ruf als Krisenwährung zumindest kurzfristig wenig Ehre. Die Verluste gehen wohl größtenteils auf das Konto von unter Druck geratenen Investoren. Das Grundschema ist immer wieder ähnlich:...