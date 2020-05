In jeder Krise liegt eine Chance. Technologieaktien werden die großen Gewinner der Pandemie sein. Trotz Corona-Crash notieren viele Unternehmen, die sich der Digitalisierung verschrieben haben, auf Allzeithoch. Nehmen Sie Bechtle. Am Dienstag notierte die Aktie mit 155 Euro. Rekord. Wir haben Ihnen den Titel permanent ans Herz gelegt, zuletzt am 7. August beim Kurs von 93 Euro. Die Schwaben sehen sich hierzulande als „größtes IT-Systemhaus“. Bechtle stattet Unternehmen oder Behörden mit Software, Hardware etc. aus und bringt dann alles ans Laufen. Trotz des Virus legte der IT-Dienstleister einen starken Jahresstart hin. Im ersten Quartal kletterte der Umsatz um 9,3% auf 1,36 Milliarden, das Vorsteuerergebnis (Ebit) stieg sogar überproportional um 13,4% auf 51,1 Millionen. Die Zahl der Mitarbeiter nahm um 13,9% auf 1.434 zu. Mit 10,6% fiel das Umsatzwachstum in Deutschland sogar zweistellig aus. Dabei waren die Auswirkungen der Corona-Krise schon deutlich zu spüren. Viele Kunden haben Projekte verschoben und es kam von manchen Zulieferern keine Ware. Gleichzeitig berichtet Vorstandschef Thomas Olemotz aber auch von einem „starken Nachfrageschub“, bei der Ausstattung von Home Offices und technischen Lösungen rund um virtuelle Formen der Zusammenarbeit. Der Unternehmenslenker hält an der Jahresprognose fest. Danach sollen Umsatz und Gewinn im laufenden Turnus jeweils um 5% bis 10% klettern. Aus unserer Sicht eine konservative Planung. Bechtle ist eine Wachstumsstory wie sie im Buche steht. 2019 erreichte das Unternehmen erstmals Erlöse in Höhe von mehr als 5 Milliarden. Bis 2030 soll sich der Umsatz auf 10 Milliarden verdoppeln. Vor einer Dekade gingen erst 1,4 Milliarden durch die Bücher. Der Aktienkurs ist in den letzten zehn Jahren um den Faktor 15 explodiert. Mit gut 6 Milliarden Euro erreicht der Börsenwert schon knapp DAX-Niveau! Das KGV ambitionierte 36. Angesichts der Wachstumschancen aber noch vertretbar. Fazit: Beste Aussichten für den IT-Dienstleister, dank Digitalisierungsschubs.