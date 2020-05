Wirecard und seine einzige Chance…

Liebe Leser, lasst mich einmal ein paar persönliche Worte zu Wirecard verlieren und eine Einschätzung der Lage geben. Gestern sah ich im Video eines großen deutschen Börsenmagazins die möglichen Gewinne Wirecards für die nächsten Jahre aufgelistet und entsprechend abgetragen ein Kursziel von 1024 Euro bis 2025. Ich denke da – geht es nicht eine Nummer kleiner? Ohne dogmatisch pro oder contra WDI sein zu wollen – es gibt es auch andere tolle Aktien, die riesiges Potenzial haben. In unserem mittelfristigen Depot spielt die Aktie eine untergeordnete Rolle, wir haben unsere Rendite von knapp 12% per anno dort ganz anders erzielt.

Jedoch ist Wirecard zum Traden wunderbar, wir setzen in unserem Turbo-Trader häufig Aktionen auf Wirecard um, gerade aus Sentiment-Sicht ein Traum. Man kann Wirecard auch in unsren Feierabend-Trades gut umsetzen, dort sind ebenso wie morgens vorbörslich vor 9 tolle Logiken zu erkennen, die sehr häufig eintreten. Dies hängt mit Umsatzvolumen zusammen und damit, wann Institutionelle ihren Druck in der Aktie aufgeben. Trades dieser Art – dann oft long auf Wirecard – gibt es im Turbo-Dienst abends ab 15.30 Uhr.