(JK-Trading.com) – Der DAX ist imposant in die neue Handelswoche gestartet, hat sogar erneut die 11.000er Marke in den Fokus gerückt.

( JK-Trading.com ) – Der DAX ist imposant in die neue Handelswoche gestartet, hat sogar erneut die 11.000er Marke in den Fokus gerückt.

Haupttreiber für die bullishe Vorstellung waren potentiell die Kommentare von FED-Chairman Jay Powell im CBS-Format „60 Minutes“, ausgestrahlt am Sonntagabend: während Powell zwar anmerkte, dass die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, dass die USA sich zeitnah einer Arbeitslosenquote von 25% gegenüber sehen wird, sagte er aber ach, dass man langfristig und sogar mittelfristig nicht gegen die amerikanische Wirtschaft wetten sollte.

Vor dem Hintergrund der bullishen Vorstellung am Aktienmarkt zum Wochenstart, schienen die Marktteilnehmer dieses Statement Powells genauso zu interpretieren, wie ich es auch tun würde: man wird seitens der US-Notenbank FED alles tun, die US-Wirtschaft (und den US-amerikanischen Aktienmarkt) zu stabilisieren – koste es, was es wolle!“

Dieses „koste es was es wolle“ spiegelt sich meines Erachtens in der Vorstellung in Edelmetallen wie Gold und Silber wider, die, ebenso wie Aktien auch, stark positiv in die neue Handelswoche starteten.

Ausgehend hiervon rückt nun erneut die 11.000er Region in den Mittelpunkt des Geschehens, eine Rückeroberung aktivierte als nächstes Kursziel die Region um die April-Hochs um 11.250 Punkte in den Mittelpunkt des Geschehens.

Grundsätzlich bleibt der Modus zwischen 10.200 und 11.200 Punkten technisch auf Stundenbasis neutral, sollte es zu einem erneuten Rücksetzer innerhalb dieser Range kommen, findet sich um 10.500 Punkte ein erstes Ziel:

Analyse geschrieben von Jens Klatt, Gründer von Jens Klatt Trading