Der deutsche Leitindex DAX ist in der Corona-Krise tief gefallen. 40 Prozent hat der Index in nur einem Monat verloren. Trotzdem ist er nicht preiswert. Denn die Prognosen für die Unternehmensgewinne in diesem Jahr sind noch viel zu hoch.

Das sollten Schnäppchenjäger beachten, wenn sie nun nach dem Kursverfall nach günstigen Einstiegsgelegenheiten Ausschau halten. So suggerieren zumindest die Kurse, die auf lange nicht mehr gesehene Niveaus zurückgefallen sind, und auch ein oberflächlicher Blick auf die Aktien-Bewertung der Unternehmen: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) setzt die aktuellen Kurse in Relation zum Unternehmensgewinn pro Aktie und gilt als eine der wichtigsten Kennzahlen an den Märkten. Wer Ende März Aktien im DAX kaufte, bezahlte die Unternehmen - heruntergerechnet auf jede einzelne Aktie - im Schnitt nur noch mit dem zehnfachen Jahresnettogewinn. Grundlage dafür sind jeweils die Gewinne im laufenden Geschäftsjahr. Das wäre gut 25 Prozent preiswerter als im historischen Mittel. Das Problem: Die Annahmen beruhen auf falschen Voraussetzungen. Das Argument, dass Aktien aufgrund des Kursverfalls günstig geworden sind, ist angesichts der noch immer unwägbaren wirtschaftlichen Auswirkungen durch Corona sehr fragwürdig. Denn das KGV, wie es bei vielen Finanzdatenanbietern ausgewiesen ist, beruht auf Erwartungen und Schätzungen von Analysten, wonach die Unternehmensgewinne in diesem Jahr um durchschnittlich zwölf bis 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigen werden.