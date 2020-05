Wirecard – positiver Wochenstart

In den vergangenen Tagen sah Wirecard aus, wie eine ganz normale Aktie. Steigt der DAX, zieht Wirecard an. Schwächelt der Index, fällt die Aktie. So auch zum Wochenstart. Im Fokus steht die Zone um 86-87 Euro. Darüber konnte sich Wirecard seit dem 12.Mai nicht bewegen. Darüber wird die 95 interessant. Dort ging die Aktie vor zwei Wochen mit einem Aufwärtsgap in den Handel, als Wirecard am Freitag zuvor Veränderungen im Vorstand ankündigte. Bullen greifen zum Turbo MC8YPJ mit Hebel 5. Wer die Aktie am oberen Rand der Begrenzung shorten möchte, greift zum Bear VP28M8.

Damit stehen Bullen und Bären momentan pari. Durchsichtig gute news seitens Wirecard – Tweets von Markus Braun – oder Anzeigen eines Hedgefonds, der ohnehin WDI short ist – beides verpufft. Eine Strafanzeige ohne Wert. Jedoch ist Wirecard zum Traden wunderbar, wir setzen in unserem Turbo-Trader häufig Aktionen auf Wirecard um, gerade aus Sentiment-Sicht ein Traum. In den letzten drei Tagen waren es Trades auf den DAX, doch Wirecard kommt sicher alsbald wieder dran. Man kann Wirecard auch in unsren Feierabend-Trades gut umsetzen, dort sind ebenso wie morgens vorbörslich vor 9 tolle Logiken zu erkennen, die sehr häufig eintreten. Dies hängt mit Umsatzvolumen zusammen und damit, wann Institutionelle ihren Druck in der Aktie aufgeben. Trades dieser Art – dann oft long auf Wirecard – gibt es im Turbo-Dienst abends ab 15.30 Uhr.