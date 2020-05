Es könnte durchaus sein, dass mit den Lockerungsmaßnahmen in der Corona-Krise auch die Zuversicht und der Mut der Marktteilnehmer allmählich zurückkommen. So jedenfalls kann der gestrige Handelstag gewertet werden. Der Anstieg war zwar nicht exorbitant groß, der DAX konnte aber im oberen Bereich der Widerstandszone schließen. Viel wichtiger ist aber die Tatsache, dass die Umsätze deutlich angezogen haben. Dies ist, gepaart mit dem Kursanstieg, ein Zeichen dafür, dass die Breite des Marktes zurückkehrt. Ob dies nachhaltig ist, kann heute noch nicht gesagt werden. Es ist aber ein erster Hinweis auf eine Stimmungsverbesserung. Mit dem möglichen Ausbruch, der heute bestätigt werden sollte, hat sich neues Aufwärtspotenzial erschlossen. Der gestern hinterlassene Doji (Eröffnungs- und Schlusskurs nahezu auf einem Niveau) sollte heute in der Eröffnung negiert werden und damit die daraus entstandene Unsicherheit auflösen. Der MACD-Indikator zieht weiter nach oben und hat das drohende Abkippen und damit ein mögliches Verkaufssignal verhindern können. Damit hellt sich die Lage zunehmend auf und der Bereich von 12.000 Punkten kann in Augenschein genommen werden.

Quelle: FactSet Digital Solutions GmbH

