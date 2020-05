Gold verbessert

Seite 2 ► Seite 1 von 3

30.04.20: Krankenhäuser melden einen Leerstand von mindestens 150.000 Betten, was 30 bis 40 % der Kapazitäten entspricht. Obwohl die Welle von Corona-Kranken ausbleibt, werden zigtausende Krebsoperationen und Krebsbehandlungen verschoben.20.04.20: Deutschland hat 12.665 freie Intensivbetten.28.05.20: Deutschland hat 11.711 freie Intensivbetten.28.05.20: 745 Covid-19 Patienten befinden sich auf einer Intensivstation.28.05.20: Bei derzeit 10.017 aktiven Infektionen stehen für jeden Infizierten 15 Betten und mehr als ein Intensivbett zur Verfügung, was bei einem Bedarf von etwa 5 % der Erkrankten einer Überkapazität von 30.000 % entspricht. Der gesundheitliche Schaden, der durch die Maßnahmen entsteht, dürfte in den nächsten Monaten und Jahren zu einer erheblichen Übersterblichkeit führen.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einen leichteren Dollar zulegen (aktueller Preis 50.221 Euro/kg, Vortag 50.008 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monaten viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber steigt (aktueller Preis 17,36 $/oz, Vortag 17,03 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 820 $/oz, Vortag 811 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 1.902 $/oz, Vortag 1.880 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 1 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 34,20 $/barrel, Vortag 35,91 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,2 % oder 0,3 auf 118,6 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Barrick 3,4 % (Vortag -7,6 %) und Franco-Nevada 2,4 % (Vortag -6,4 %). Bei den kleineren Werten geben Belo Sun 10,8 % und Rubicon 4,8 % nach. Intern. Tower Hill ziehen 20,0 %, Gold Resource 6,0 % und Equinox 5,0 % an. Bei den Silberwerten fallen Hochschild 5,8 % und Aurcana 5,1 %. Mandalay und Santacruz steigen jeweils 8,7 % sowie Impact 7,6 %.