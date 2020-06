Musterdepot SIW 24/2020 am 10.06.2020

Unser Verkauf von 350 Stück der Wheaton Precious Metals (WKN: A2DRBP, akt. Kurs: 34,34 EUR) erfolgte zu einem Kurs von 34,86 EUR am vergangenen Donnerstag zur Eröffnung in Frankfurt. Hintergrund dieses Verkaufs war, dass die Position mit einem Anteil von 12% über unserem selbstgesteckten Richtwert eines Depotanteils von max. rund 10% lag. Nun liegen wir wieder bei rund 8% Depotanteil und konnten mit dem Verkauf einen erklecklichen Gewinn von 98,4% realisieren. Ebenfalls am Donnerstag zur …