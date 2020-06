Der britische Leitindex vollzog vor einigen Handelstagen eine möglicherweise entscheidende Weichenstellung. Trotz des zuletzt zu beobachtenden Rücksetzers im Index hat sich dessen charttechnische Ausgangslage im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung weiter verbessert…

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 29.05. hieß es unter anderem „[…] Auf der Oberseite konnten zügig die 6.000 Punkte zurückerobert werden. Bis auf das Niveau des April-Hochs bei 6.170 Punkten lief der Vorstoß, ehe einsetzende Gewinnmitnahmen eine weitere Ausdehnung der Bewegung auf der Oberseite verhinderten. Die aktuelle Phase könnte für den FTSE 100 entscheidend werden. Der Kontakt zur 6.170er Marke sollte nun nicht verloren gehen. Vor diesem Hintergrund wäre es eminent wichtig, dass die 6.000 Punkte halten. Darunter sollte es in der aktuellen Situation idealerweise nicht mehr gehen. In jedem Fall ist aber ein Rutsch unter die 5.700 Punkte zu vermeiden. Ein solches Szenario müsste aus charttechnischer Sicht eine Neubewertung erforderlich machen. Um die Ausbildung einer Doppeltopformation im Bereich von 6.170 Punkten zu vermeiden, sollte der FSTE 100 schleunigst signifikant über dieses Niveau vorstoßen! Ein Ausbruch über die 6.170 Punkte könnte dann sogar den Weg in Richtung 6.500 Punkte ebnen.“

In der Folgezeit konnte der Index das Doppeltop bei 6.170 Punkten schließlich doch vermeiden, indem er über diese Niveau ausbrechen konnte. Damit generierte sich ein starkes Kaufsignal, das sofort seine Kraft entfaltete und den Index in Richtung des von uns in der Mai-Kommentierung skizzierten Bewegungsziels bei 6.500 Punkten führte. Mit Erreichen dieses Widerstands setzten allerdings Gewinnmitnahmen ein, die den Index noch einmal unter die 6.170 Punkte und 6.000 Punkte führten. Das war eine aus charttechnischer Sicht durchaus kritische Phase. Ein signifikanter Bruch der psychologisch relevanten 6.000er Marke hätte womöglich weitere Risiken auf der Unterseite heraufbeschwört, so aber konnte sich der FTSE 100 noch einmal aus der Affäre ziehen.

Aktuell hat er sich wieder über die 6.170 US-Dollar retten können. Damit besteht nun die Chance, einen erneuten Vorstoß auf der Oberseite zu lancieren und ggf. noch einmal die 6.500 Punkte ins Wanken zu bringen. Auf der Unterseite sollte es nun idealerweise nicht mehr unter die 6.000 Punkte gehen. Sollte es hingegen sogar unter die zentrale Unterstützung bei 5.700 Punkten gehen, müsste die Lage noch einmal neu bewertet werden.