Auf den ersten Blick sieht die Aktie des Chipherstellers Advanced Micro Devices aus charttechnischer Sicht robust aus. Doch der Wert verpasste es zuletzt, weitere Akzente auf der Oberseite zu setzen. Das Chartbild bleibt damit zwar weiterhin aussichtsreich, offenbart aber erste negative Aspekte…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung 25.05. „[…] In den letzten Wochen gelang es der Aktie nach wie vor nicht, signifikantes Aufwärtsmomentum zu kreieren. Das Februar-Hoch bei 59,3 US-Dollar hat noch immer Bestand. Aufgrund der Kursentwicklung etablierte sich zudem eine Serie lower highs, die nun unbedingt durchbrochen werden muss, um nicht stärker in Bedrängnis zu geraten. Insgesamt lässt sich die Kursentwicklung in den letzten Wochen in das Korsett einer großen Dreiecksformation pressen, in deren Spitze der Aktienkurs bereits gelaufen ist. Insofern könnte es zeitnah zu einem Ausbruch aus dem Dreieck kommen; ob dieser über die Oberseite oder die Unterseite erfolgen wird, ist aktuell die große Frage. Die stark ansteigende 38-Tage-Linie und die ebenfalls nach oben strebende 200-Tage-Linie könnten die Entscheidung forcieren (und ggf. positiv beeinflussen). Generell gilt es jedoch, die Gefahr von Fehlsignalen mit einzukalkulieren. Die „großen“ Signale gibt es unserer Meinung nach erst, sollte die Aktie über die 59,3 US-Dollar ausbrechen können oder unter die 50,0 US-Dollar abtauchen müssen…“



Mittlerweile hat die Aktie die große Dreiecksformation aufgelöst, wobei es „seitlich verlassen“ besser treffen würde. Vor einigen Handelstagen unternahm die Aktie aber noch einmal einen Versuch, das 52-Wochen-Hoch ins Wanken zu bringen. Doch letztendlich scheiterte das Unterfangen und der Wert zog sich zurück. Damit hat sich die Zone um 59,3 US-Dollar als Widerstand weiter manifestiert.

Auf der Unterseite tat sich ebenfalls nicht sonderlich viel. Abgabedruck blieb aus. Zuletzt bildete sich bereits im Bereich von 52,0 US-Dollar eine weitere relevante Unterstützung aus. Damit scheint die zentrale Unterstützung bei 50,0 US-Dollar entlastet zu sein. Gleichzeitig versetzt der Verbleib oberhalb von 52,0 US-Dollar die Aktie in die Lage, jederzeit Vorstöße auf der Oberseite zu lancieren.

Kurzum: Es bleibt dabei. Um das Chartbild zu klären, muss die Aktie signifikant über die Marke von 59,3 US-Dollar laufen. Auf der Unterseite sollte es nun idealerweise nicht mehr unter die 52,0 US-Dollar gehen. Unterhalb von 50,0 US-Dollar müsste die Lage neu bewertet werden.