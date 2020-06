Die Aktie des Internethändlers Amazon liefert aktuell eine ganz starke Vorstellung ab. Die robuste Verfassung der Aktie steht stellvertretend für den Aufwärtsdrang im US-Technologiebereich. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle hat sich das Chartbild weiter aufgehellt. Die Aktie konnte ihre Aufwärtsbewegung weiter ausbauen…

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 25.05. hieß es unter anderem „[…] Trotz des frischen Kaufsignals vermochte es die Aktie bislang nicht, sich entscheidend von den vorherigen Hochs (2.475 / 2.460 US-Dollar) zu lösen. Diese üben noch immer eine gewisse Anziehungskraft auf den Kurs aus. Hier muss die Aktie unbedingt nachbessern; sprich, die Aufwärtsbewegung auf der Oberseite weiter ausdehnen. Auf der Unterseite spielen sich Rücksetzer idealerweise oberhalb von 2.460 US-Dollar ab. In jedem Fall sollte es nun nicht mehr unter das letzte Verlaufshoch bei 2.250 US-Dollar gehen. In diesem Fall wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich. Der Aufwärtstrend ist nach wie vor intakt, was wiederum dem bullischen Szenario insgesamt Vorteile verschaffen sollte.“

In der Folgezeit konnte sich die Aktie schließlich entscheidend vom Bereich 2.475 / 2.460 US-Dollar lösen. Der Wert baute die Aufwärtsbewegung aus und schwang sich hierbei am Freitag (19.06.) zwischenzeitlich auf knapp 2.700 US-Dollar auf. Dieses Kursniveau konnte die Aktie zum Handelsende hin zwar nicht ganz halten, ging aber mit 2.675 US-Dollar auf einem aussichtsreichen Niveau liegend aus der Handelswoche.

Die Bewegung zeigt überkaufte Tendenzen. Mit Gewinnmitnahmen ist daher durchaus zu rechnen. In der letzten Konsolidierungsphase zeigte die Aktie aber einmal mehr ihre Stärke. Der kurze Rücksetzer spielte sich im Bereich von 2.500 US-Dollar ab und hatte so keine Chance, charttechnisches Porzellan zu zerstören. Die Zone 2.500 bis 2.460 US-Dollar gilt es daher, bei etwaigen Rücksetzern im Auge zu behalten. Sollte es darunter gehen, wäre das ein deutliches Warnsignal. Auf der Oberseite limitiert nun der Bereich des aktuellen 52-Wochen-Hochs bei 2.697 US-Dollar.