Wirecard hat nun mitgeteilt, dass die “vermissten” 1,9 Milliarden Euro wohl gar nicht existieren – dementsprechend verliert die Aktie heute vorbörslich weiter massiv. All das erinnert stark an die Betrugs-Skandale bei Enron und Worldcom, die ebenfalls Phantasie-Zahlen präsentiert hatten. Wie die Wirecard Aktien waren auch die Aktien von Enron und Worldcom absolute Highflyer vor dem Absturz – sehr zur Freude des Managements, die von hohen Aktienkursen profitieren. Aber vielleicht ist Wirecard ja doch nur die Spitze des Eisbergs: in den USA berichten fast 100% der Unternehmen nach non-Gaap – und haben damit alle Möglichkeiten, die Zahlen viel besser aussehen zu lassen als sie faktisch sind!

Das Video "Wirecard: Nur die Spitze des Eisbergs?" sehen Sie hier..