Nike sammelt eifrig Kräfte

Bis Mitte Januar lief es für die Nike-Aktie wie am Schnürchen gezogen, der Wert konnte bei 105,62 US-Dollar seinen vorläufigen Höhepunkt markieren. Allerdings machte die Corona-Krise und damit einhergehende Filialschließungen dem Unternehmen einen dicken Strich durch die Rechnung, bis Mitte März fielen die Notierungen auf exakt 60,00 US-Dollar zurück. Nach einer volatilen Stabilisierungsphase in diesem Bereich konnte nur wenig später wieder eine Aufwärtsbewegung etabliert werden und bis Anfang Juni an den markanten Widerstandsbereich um 104,00 US-Dollar erneut heranführen. Dabei wurde zunächst einmal ein mittelfristiger Abwärtstrend bestehend seit Mitte Januar überwunden, seither sammelt die Aktie in einem kleineren untergeordneten Abwärtstrend offenbar wieder Kräfte für einen erneuten Aufwärtsschub. Sollte sich diese Annahme bestätigen, dürften schon sehr bald dynamische Kursgewinne folgen und können entsprechend nachgehandelt werden.

Leitplanke EMA 50

Noch ist kein direkter Handlungsbedarf bei Nike gegeben, erst wenn das Niveau von mindestens 98,95 US-Dollar nachhaltig überwunden werden sollte, dürften Käufer entsprechend die Aktie an die Zwischenhochs aus Ende Juni bei 102,22 US-Dollar und schlussendlich an 104,69 US-Dollar weiter vorantreiben. So viel zum ersten Abschnitt. Gelingt es auch diese Hürde zu meistern, könnte Nike sogar ein mittelfristiges Kaufsignal mit Zielen um 117,60 US-Dollar aktivieren. Als Anlageinstrument ausgestattet mit einem Hebel von 16,4 kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC9QQH zurückgegriffen werden. Sollte allerdings der Unterstützungsbereich zwischen dem 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 91,99 und der Horizontalunterstützung von 93,55 US-Dollar gebrochen werden, kämen direkte Abschläge auf 90,00 US-Dollar Spiel, darunter auf rund 84,00 US-Dollar.