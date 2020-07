DAX: Tödlicher Tarantel-Biss?

Der DAX hat sich in einer höheren Seitwärtsspanne etabliert, die über jener des Juni liegt. Der Aufwärtstrend ist intakt - und zwar seit März, als sich eine Trendwende im DAX Kurs etablierte. Ein neues Hoch ist bislang ausgeblieben, während überzeugte Käufer bisher bei Rücksetzern eingestiegen sind. Aufgrund ihrer Hilfe konnte eine Trendwende bislang vermieden werden. Eine Fortsetzung des Aufwärtstrends konnte aber ebenso nicht bewerkstelligt werden. Insgesamt bleiben wir damit in einer Situation, in der wir abwarten und beobachten müssen. Der Markt bleibt uns übergeordnet seit Anfang Juni neue, charttechnische Signale schuldig.

