WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag schwächer geschlossen. Der ATX ging mit minus 0,39 Prozent bei 2323,24 Punkten aus dem Handel. Der breiter gefasste ATX Prime gab in ähnlichem Ausmaß 0,35 Prozent auf 1183,00 Zähler ab.

Nach vier Gewinntagen in Folge kam der österreichische Aktienmarkt wieder etwas zurück. Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street gab es am Berichtstag nach den jüngsten Zuwächsen eine gebremste Stimmung zu sehen. Die Bekanntgabe der aktuellen geldpolitische Beschlüsse der EZB lieferte kaum sichtbare Auswirkungen. Die EZB belässt den Leitzins wie erwartet unverändert bei 0,0 Prozent und ergreift keine weiteren Anti-Krisen-Maßnahmen in der Corona-Pandemie.