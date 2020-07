Das Hauptthema für die Aktienmärkte ist heute der EU-Gipfel - und das Trauerspiel wird heute nachmittag fortgesetzt, weil bislang keine Lösung gefunden worden ist. Im Kern geht es um die Frage, wieviel von den 750 Milliarden Euro als (wohl nicht zurück zu zahlende) "Zuschüsse" fließen - und wieviel als Kredite. Bei den Verhandlungen zeigt sich einmal mehr ein zentraler Kontruktionsfehler der EU: das Prinzip der Einstimmigkeit in den zentralen Fragen sorgt für Verhandlungsmarathons und quälende Verhandlungen. In der letzten Handelswoche traten die Aktienmärkte auf der Stelle - aber das könnte sich in dieser Woche mit der US-Berichtssaison ändern (wichtig werden vor allem Microsoft und Tesla)..

Das Video "EU - das Trauerspiel geht weiter!" sehen Sie hier..