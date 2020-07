Die massive Geldflut rund um den Erdball und damit unmittelbare Ausweitung der Geldmenge sowie Staatsausgaben treibt Rohstoffe merklich an, hiervon profitieren insbesondere Edelmetalle als Inflationsschutz besonders. Aber auch das schwarze Gold und Schmierstoff der Weltwirtschaft hat sich im gestrigen Handel über eine mehrmonatige Hürde bei 43,41 US-Dollar hinweggesetzt und steuert nun direkt auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 46,15 US-Dollar zu. Außerdem notiert der Rohölpreis nun in einer Anfang März gerissenen Kurslücke, innerhalb derer kein regulärer Handel stattgefunden hatte. Doch ausgerechnet der EMA 200 könnte sich noch als zu hohe Hürde für einen direkten Durchmarsch der Rohölpreise erweisen.

Technisch klarer Fall

Aus Sicht der Charttechnik sind weitere Zugewinne an den EMA 200 bei 46,15 US-Dollarkurzfristig vorstellbar, ab diesem Niveau könnten aber schnell wieder Gewinnmitnahmen erfolgen und würden ein Short-Investment attraktiv aussehen lassen. Abgaben zurück auf den einstigen Widerstand bei 43,41 US-Dollar kämen nicht überraschend, darunter könnten sogar Abgaben auf 42,25 US-Dollar bei Brent Crude Öl zukommen. Sollte sich der Anfangsverdacht durch ein klares Top erhärten, können Investoren dann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MA0EG0 zurückgreifen. Ein direkter Durchmarsch an 50,00 US-Dollar und damit Kurslückenschluss muss aber zeitgleich in Betracht gezogen werden, entscheiden wird die Reaktion am EMA 200 sein.