Angetrieben von einem haussierenden Goldpreis und einem völlig entfesselten Silberpreis jagen die Produzentenaktien nach oben. Das spiegelt sich auch in der aktuellen Rally des Philadelphia Gold/Silver Index wider. So ganz überraschend kommt diese Entwicklung jedoch nicht.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zum Philadelphia Gold/Silver Index vom 15.07. hieß es unter anderem „[…] Der zuletzt zu beobachtende Ausbruch aus der bullischen Flaggenformation (rot) nahm den erwarteten Verlauf. Der Index attackierte zügig sein Hoch aus dem Mai bei 131,0 Punkten, konnte es überwinden und nahm mit dem Bereich von 140,0 Punkten die nächste relevante Zone ins Visier. Diese bezieht ihre Relevanz aus der Kursentwicklung im Jahr 2012. Der Index baute damals im Bereich von 140,0 Punkten eine veritable Doppelbodenformation aus, die nachdem sie im Jahr 2013 unterschritten wurde, nun als Widerstand fungiert. […] Ein erfolgreicher Ausbruch über die 140er Marke würde unweigerlich die Tür in Richtung 165 / 170 Punkte öffnen. Doch hierzu kam es (noch) nicht. Um die aktuelle Konsolidierungsphase besser darstellen zu können, schauen wir auf den 1-Jahres-Chart auf Tagesbasis.[…] Es wäre aus bullischer Sicht das Idealszenario, sollte der Philadelphia Gold/Silver Index im weiteren Verlauf der Konsolidierung das Mai-Hoch (131 Punkte) weiterhin verteidigen können. Aus unserer Sicht ist es jedoch wahrscheinlicher, dass sich der Rücksetzer bis in den Bereich von 120,0 Punkten oder gar in Richtung 113,7 / 110,0 Punkte ausbauen wird. Sollte es unter die 110er Marke gehen, ist Obacht geboten. In diesem Falle wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich. Bis dahin stufen wir das bullische Szenario jedoch weiterhin als intakt ein.[…]“

Die 131er Marke wurde in der Folgezeit nicht unterschritten. In den letzten Handelstagen zündete der Index – begünstigt von den aktuellen Entwicklungen der Edelmetalle – schließlich den Turbo. Um die aktuelle Konstellation einzuordnen, haben wir erneut den 10-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht.



Mit großer Vehemenz hat der Philadelphia Gold/Silver Index den vermeintlichen Widerstandsbereich von 140 Punkten pulverisiert. Aktuell ist der Index in den Bereich von 150 Punkten gelaufen und hat damit bereits einen Teil des zuletzt skizzierten Potentials (mögliches Bewegungsziel Zone 165 / 170 Punkte) zurückgelegt.



Die Bewegung ist überhitzt. Gewinnmitnahmen sollten nach diesem famosen Zwischensprint nicht überraschen. Für den weiteren Werdegang wäre es jedoch eminent wichtig, wenn sich Rücksetzer idealerweise auf den Bereich von 140 Punkte begrenzen würden. In jedem Fall sollte es nicht mehr deutlich unter die 131 Punkte gehen. Anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden…