In den Sommermonaten könnte den Aktienmärkten eine Kon­solidierung bevorstehen. Temporäre Rücksetzer bieten möglicherweise die Chance für Zukäufe.

In der ersten Jahreshälfte hatten wir Börsenturbulenzen erlebt, die man getrost als historisch bezeichnen kann. Nach einem Allzeithoch Mitte Februar stürzte der DAX® innerhalb von vier Wochen um 40 Prozent ab, um sich in den darauffolgenden drei Monaten wieder um 50 Prozent zu erholen. Der Grund für den Absturz ist bekannt: der weitgehende Lockdown zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie.

Was aber hat zu dem fulminanten Kursanstieg bis Mitte Juni geführt? Die Unternehmensgewinne als grundlegendes Fundament für die Börsenkurse wurden in der ersten Jahreshälfte um rund 40 Prozent nach unten revidiert und stabilisieren sich aktuell. Als Folge der Lockerungsmaßnahmen gewinnt die Konjunktur allmählich wieder an Fahrt, auch wenn es nach unseren Schätzungen noch bis mindestens Ende 2021 dauern wird, bis die europäische Wirtschaft wieder etwa das Niveau von 2019 erreicht hatWieso aber sind die Börsenkurse bereits wieder so stark gestiegen, wenn sich aktuell das Umfeld lediglich stabilisiert? Richtig ist, dass der Anstieg der Börsenkurse bislang fast ausschließlich auf einer positiven Erwartungshaltung der Anleger beruht. „Börsen handeln die Zukunft“ ist eine alte Weisheit. Und die Anzeichen für eine deutliche Erholung der Konjunktur, basierend auf den historisch hohen fiskal- und geldpolitischen Stimulierungsprogrammen, sind stark. Vor diesem Hintergrund ist die beträchtliche Erholung der Börsenkurse nachvollziehbar. Die Frage ist: Wie sollte man sich jetzt für die zweite Jahreshälfte positionieren, wenn die Börsen schon viel von der zu erwartenden wirtschaftlichen Erholung vorweggenommen haben?

Eine zweite Infektionswelle sowie eine langsamer als erwartet verlaufende Konjunkturer­holung bleiben Risikofaktoren, die eine erhöhte Volatilität an den Aktienmärkten begünstigen. Wir sehen das Risiko starker Aktienmarktrückschläge aufgrund der massiven Stimulierungsmaßnahmen zwar als begrenzt an, erwarten jedoch über die Sommermonate hinweg eine Konsolidierung an den Börsen. Diese kann bei einzelnen Titeln möglicherweise kräftiger ausfallen. Mittelfristig sehen wir jedoch weiterhin Chancen am Aktienmarkt.

Christian Stocker jetzt auch auf onemarkets TV

Wer die Börsenerfahrung von Christian Stocker für sich per Video nutzen möchte, sollte sich unseren neuen regelmäßigen Service „Stockers Börsencheck“ auf keinen Fall entgehen lassen. Auf unserer Seite onemarkets.de/TV analysiert der Aktienstratege gemeinsam mit unserem Produktexperten Thomas Wolf alle zwei Wochen die Aktienmärkte. Mit einer Börsenerfahrung von mehr als 35 Jahren ist Aktienprofi Stocker seit über 25 Jahren im UniCredit Research in verschiedenen Funktionen als Kapitalmarkt-Stratege tätig. Ihm zur Seite steht als Gesprächspartner unser Experte für Wertpapieranlagelösungen Thomas Wolf. „Wir greifen gern aktuelle Themen auf und analysieren die Situation an den Aktienmärkten“, erklärt Wolf. „Kürzlich haben wir beispielsweise den Einfluss von Frühindikatoren diskutiert“, ergänzt Stocker. Zu finden sind die Beiträge auf onemarkets.de/TV oder auf YouTube.

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. (http://blog.onemarkets.de/wichtige-hinweise-haftungsausschluss/)

Dieser Beitrag erschien zuerst im onemarkets Magazin (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG)