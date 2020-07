Korrektur oder Trendwende?

Kurs-Korrektur: Ein schwacher Wochenausklang hat an den deutschen Aktienmärkten in der vergangenen Woche für eine negative Wochenbilanz gesorgt. Nachdem es zuvor überwiegend aufwärts gegangen und der Deutsche Aktienindex (Dax) am Dienstag sogar auf das Niveau von vor dem Corona-Crash gestiegen war, realisierten die Anleger am Freitag in großem Stil Gewinne. Wir stellen den Wochenkommentar von Robert Ertl, Börse München vor. Unser Handwerkszeug auf den DAX lautet Bearund Bull