Heute präsentiert die Volkswagen AG ihre Ergebnisse für das erste Halbjahr 2020. Am gestrigen Tag musste die VW-Aktie bereits Federn lassen, nachdem BASF die Hoffnung auf schnelle Erholung dämpft. Vor allem die schwache Nachfrage der Automobilindustrie drückt die Erwartungen bei BASF. Neben der zu erwartenden Absatzschwäche durch die Coronakrise plagt VW auch der Umstieg in das Elektro-Zeitalter. Die Wolfsburger sind quasi davon abhängig, dass vor allem das Modell ID.3 ein Erfolg wird, nachdem der finanzielle Aderlass durch die Dieselaffäre VW an Manövrierfähigkeit gekostet hat. Die Marktteilnehmer haben ein durchwachsenes Q2 wahrscheinlich schon weitgehend eingepreist, doch die Aktionäre werden genau auf den Ausblick für das restliche Jahr achten. Ein „Daimler“-Effekt ist möglich, wenn auch Volkswagen die Marktteilnehmer mit einem besseren Ausblick überraschen kann.

Zum Chart

Der Widerstand bei 148,52 Euro scheint für den Aktienkurs von VW schwer zu überwinden zu sein. Am 21. Juli 20 drehte der Verlauf ein 2. Mal nach unten und bildet eine Konsolidierung aus, die am gestrigen Handelstag mit einem Tagesverlust von knapp 3% ihre Fortsetzung fand. Einige Marktteilnehmer erwarteten offensichtlich für heute ein enttäuschendes Ergebnis bei den Halbjahreszahlen und eventuell ein Ausbleiben der Prognose für die 2. Jahreshälfte. Heute im Laufe der Präsentation sehen wir auf jeden Fall Einstiegskurse, entweder weil sich der Kurs mit einem Gap nach unten „verbilligt“ oder weil die Zahlen besser sind, als gestern befürchtet. Im Falle einer positiven Überraschung wird der Widerstand bei 148,42 Euro mittelfristig überwunden werden. Ein realistisches Ziel wäre das Level bei 155 Euro.